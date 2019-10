Pedro Freitas impede vitória do Bragança

O melhor do encontro entre Bragança e Fafe chegou na recta final com um momento que decisivo para o desfecho do encontro, Pedro Freitas defendeu um penálti, os 90’+4, e impediu a vitória dos brigantinos.

Foi o segundo penálti defendido pelo guardião, de 33 anos, depois de ter conseguido igual feito frente ao Berço, na jornada anterior.

A partida pautou-se pelo equilíbrio, tecnicamente não foi bem jogada, mas o Fafe até conseguiu superiorizar-se em alguns momentos. Contudo, aos comandados de Ricardo Silva faltou eficácia. A melhor oportunidade dos minhotos surgiu logo aos 9’, após um canto batido por Tiago Nogueira na direita, só que Paulo Monteiro de cabeça não conseguiu bater João Pinho.

Na segunda metade, João Victor teve nos pés a oportunidade de marcar para o Fafe, após uma oferta de Ousmane, mas Pinho estava atento e desviou o perigo da baliza.

Nos últimos minutos houve mais Bragança. Ossai, que tinha entrado aos 79’, tentou a sorte num remate rasteiro que passou junto ao poste da baliza do Fafe.

Em tempo de compensação, aos 90’+4, Paulo Monteiro tocou a bola com a mão na área e Pedro Vilaça, árbitro do encontro, não teve dúvidas em apontar para a marca dos 11 metros. Esteve à vista a vitória do Bragança mas Pedro Freitas agigantou-se na baliza e negou o golo aos locais ao travar o remate de Nuno Silvano.