Pedro Mascarenhas abandona pelouros da câmara de Macedo

O socialista entendeu “que não tinha condições para continuar”, mas mantém- -se na câmara como vereador sem pelouros. Em comunicado, Mascarenhas referiu que “na sequência de diversos acontecimentos ao longo das últimas semanas”, sobre os quais não dá mais esclarecimentos, optou por colocar os pelouros à disposição do presidente do município. Diz ter sido “na defesa do projecto comum” que o fez, “com a convicção de que não podia ser um entrave à vontade de quem dirige a autarquia”. O vereador acusou ainda o presidente da câmara de “manifesta e assumida ausência de solidariedade e lealdade institucional”. Pedro Mascarenhas foi o número dois da lista do PS às autárquicas em Macedo de Cavaleiros e depois da vitória dos socialistas nas eleições assumiu o lugar de vice-presidente. No entanto, desde a campanha para as legislativas do ano passado, altura em que Pedro Mascarenhas integrou a lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Bragança, o cargo de vice-presidente passou a ser ocupado por Elsa Escobar, mantendo-se desde então como vereador. Agora Mascarenhas passa a ocupar o cargo de vereador sem qualquer pelouro e regressa à função de arquitecto da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Em resposta, o autarca Benjamim Rodrigues diz lamentar a decisão, que foi “pessoal” e, por isso, “respeita” apesar de não concordar com ela. “Resta-me dizer que, enquanto colaborador do município, foi uma pessoa que cumpriu as suas funções e só tenho de dizer bem. Neste momento fez uma outra opção e temos de respeitar isso”, afirmou. Pedro Mascarenhas tinha os pelouros de cooperação com as freguesias, energia, gestão de equipamentos municipais, gestão urbanística e territorial, jardins e espaços públicos, obras municipais, protecção civil e defesa da floresta, trânsito, estacionamento, sinalização e vias municipais. Benjamim Rodrigues adiantou que estas funções vão agora ser distribuídas entre os vereadores em permanência e ele próprio.