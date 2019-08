Pedro Miguel assume comando técnico do Vale Madeiro e a ambição da subida ao nacional

Pedro Miguel é natural de Valpaços e é o novo treinador da Associação Cultural Desportiva e Recreativa Vale Madeiro, no concelho de Mirandela.

O interesse no jovem treinador era antigo. A primeira abordagem surgiu há dois anos, mas para jogar, e esta temporada a proposta inicial seria para ter dupla função, treinador/jogador, que Pedro Miguel rejeitou, preferindo centrar-se numa única tarefa. “Acho que não ia fazer sentido pois acabaríamos por desviar as atenções do essencial”, disse.