Pedro Miguel é o novo treinador do GD Torre Dona Chama

Pedro Miguel, que treinou a ACDR Vale Madeiro, vai orientar a formação do concelho de Mirandela no Campeonato Distrital de Futsal da A.F. Bragança, sucedendo a Miguel Ângelo.

Antes de ter orientado o Vale Madeiro, o técnico destacou-se no futsal feminino ao serviço do Valpaços, clube onde por duas vezes foi vice-campeão da A.F. Vila Real, duas vezes finalistas da taça distrital, conquistou um lugar na Supertaça da A.F. Vila Real e na Taça de Portugal, venceu o prémio de melhor treinador na temporada 2017/2018 e foi eleito o melhor treinador de futsal feminino da AFVR na gala do Alto Tâmega da Sinal TV.

Ainda no Valpaços futsal viu a sua equipa ser considera por duas vezes a melhor do Alto Tâmega a competir no distrital da A.F. Vila Real.

Quanto ao plantel do GD Torre Dona Chama há registar duas saídas: Luís Martins para os juniores do S.C. Mirandela e de Ronaldo Carvalho por motivos profissionais. De resto, o clube deverá manter grande parte dos jogadores e estão equacionadas duas a três contratações.

O GD Torre Dona Chama regressou ao distrital de futsal na época transacta, depois de oito anos sem competir.