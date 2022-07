Pedro Miguel regressa a Bragança

Pedro Miguel, ex-Montalegre, vai vestir a camisola do Grupo Desportivo de Bragança na temporada 2022/2023.

Trata-se de um regresso do jovem defesa ao clube onde iniciou a sua formação. O brigantino deu os primeiros passos na formação de benjamins em 2008. Jogou ainda no CB Viseu, F.C. Mãe d´Água, G.D. Cachão, Montes Vinhais e G.D. Chaves. No emblema flaviense, Pedro Miguel representou a equipa satélite. Na época 2020/2021 jogou no Campeonato de Portugal ao serviço do Vidago e na época passada representou o Montalegre na Liga 3, onde realizou 7 jogos e apontou um golo.

Pedro Miguel é o terceiro reforço apresentado pelos canarinhos para a nova época, depois do guarda-redes Fábio Mesquita e do defesa Gabi.

Foto de GD Bragança