Pedro Rodrigues confirmado no Bragança e já orienta a sessão de treino desta quarta-feira

Pedro Rodrigues é o novo treinador do Grupo Desportivo de Bragança. Como o Nordeste adiantou esta manhã, o técnico, de 39 anos, é o sucessor de Rafael Nascimento, que terminou a ligação aos brigantinos, devido à crise de resultados.

Segundo apurámos, Pedro Rodrigues já irá orientar a sessão de treino desta quarta-feira, mas a sua apresentação oficial só acontecerá na sexta, dia 27.

O treinador iniciou a época na AD Grijó, emblema da Divisão de Honra da A.F. Porto, e chega ao GDB quando estão decorridas 15 jornadas do Campeonato de Portugal com a difícil tarefa de tirar o Bragança do último lugar da série A.

Pedro Rodrigues regressou esta temporada a Portugal, depois da passagem pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e pela China, onde coordenou o departamento de formação do Guangdong. Na temporada 2020/2021 integrou a equipa técnica do Espinho.

O treinador estreia-se no GDB em competição no próximo sábado, fora de portas, com o Pevidém, na 16ª jornada da série A do Campeonato De Portugal.