Pedro Vidinha vai jogar na primeira divisão de futsal da Dinamarca

Pedro Vidinha prepara-se para uma nova etapa no estrangeiro. Depois de Itália e França, o jogador brigantino vai rumar à Dinamarca para jogar no Hjorring Futsal Klub.

Na temporada passada chegou a ser anunciado como reforço do Dunaferr, da Hungria, mas acabou por não se concretizar devido à Covid-19, que impediu o brigantino de viajar para a Hungria.

O Hjorring Futsal Klub milita na primeira divisão de futsal da Dinamarca e será treinado por Sérgio Benatti, antigo campeão do mundo de futsal com a camisola do Brasil, em 1989, e como treinador conseguiu o mesmo título no comando técnico da Bélgica.

“As expectativas são boas. É um clube com um crescimento enorme que faz bons campeonatos, na época passada terminou no segundo lugar e perdeu na meia-final de taça”, disse ao Nordeste o jogador.

Pedro Vidinha tem viagem marcada para a Dinamarca para o próximo dia 15 de Setembro e o campeonato tem pontapé de saída previsto para o início de Outubro.

A primeira experiência de Vidinha no estrangeiro foi no Eta Beta em Itália. Seguiu-se o Paris Métropole em França, o Heracles Formia em Itália e agora o Hjorring Futsal Klub da Dinamarca.

Em Portugal, Vidinha iniciou o seu percurso no futsal nos Pioneiros de Bragança.