Percalço na prova de gincana desvia Martim Quitério da vitória

Martim Quitério saiu da Trofa, este domingo, com um oitavo lugar, após a participação na 6ª edição do Circuito de Ciclismo.

O jovem ciclista, do Clube Ciclismo de Mirandela, esteve muito perto da vitória à geral, depois do primeiro lugar conseguido na prova em linha. No entanto, o facto de não ter concluído com sucesso um dos obstáculos da gincana colocou o mirandelense no 12º lugar nessa prova. No somatória das duas prestações Martim Quitério ficou no oitavo posto em iniciados masculinos.

O Circuito de Ciclismo Cidade da Trofa foi organizado pela Associação de Ciclismo do Porto e pela União de Ciclismo da Trofa, nos escalões de iniciados, infantis, juvenis, cadetes e juniores. Em prova estiveram cerca de 150 jovens ciclistas.

Ainda este mês, Martim Quitério participa no 31º Prémio Ciclismo São Pedro/ADRAP no dia 17, em Penafiel, e no dia 24 no 1º Prémio Academia Ciclismo de Paredes.