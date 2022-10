Pevidém impõe primeira derrota ao Bragança

O Grupo Desportivo de Bragança sofreu a primeira derrota no Campeonato de Portugal, depois dos empates com o Brito (1-1) e com o Maria da Fonte (0-0).

A jogar em casa perante um dos candidatos à subida, os brigantinos entraram bem, construíram boas oportunidades de golo, mas faltou eficácia no ataque.

Mailó, Bruno Silva e Nelinho foram as novidades no onze inicial do GDB. O gigante ponta de lança esteve perto de marcar, aos 14 minutos. Mailó apareceu na direita e rematou rasteiro junto ao poste.

A primeira contrariedade dos brigantinos surgiu aos 20 minutos com a saída de Abbas por lesão. Camará, que tinha iniciado a partida no banco, rendeu o avançado do Burundi, passando a fazer dupla com Mailó na frente de ataque.

Ainda na primeira metade, Nelinho tentou a sorte e ao Pevidém valeu os reflexos do guardião Filipe Dinis para desviar o perigo.

Os minhotos ameaçaram aos 35’ num livre cobrado por Vítor Hugo, mas Fábio Mesquita estava atento e segurou sem dificuldades.

Na segunda metade, aos 58’, João Rocha chegou tarde ao cruzamento de Óscar Barros para a área e perdeu uma grande oportunidade de inaugurar o marcador. Hidélvis, aos 77’, também tentou a sorte de cabeça, mas foram os visitantes que acabaram por abrir o activo.

Ao minuto 79’, Tiago Vieira marcou de penálti, na sequência de uma falta de Óscar Barros na área sobre Pedrinho. O árbitro, João Pereira, não teve dúvidas e assinalou o castigo máximo.

Já em tempo de compensação, aos 90’+2, mais um revés para o GDB, depois das lesões de Abbas e Nuno Silvano, o central Hidélvis foi expulso.

GDB e Pevidém voltam a defrontar-se no próximo domingo, dia 16, em Bragança, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Reacções

Rafael Nascimento – Técnico do GDB

“Entrámos bem no jogo. A primeira parte foi totalmente nossa, as oportunidades claras foram nossas. Conseguimos impor o nosso jogo e criar ocasiões de golo, infelizmente não conseguimos marcar. Na segunda parte continuamos por cima do jogo. Num penálti que, ainda não vi as imagens, não me parece que seja penálti acabam por ganhar e somam três pontos e nós não”.

Vasco Gonçalves – Técnico Pevidém

“Já sabíamos que o Bragança é um adversário muito organizado e que nesse aspecto nos iam criar dificuldades. Fomos surpreendidos pela atitude mais agressiva em relação aos jogos que tínhamos observado, mas acabámos por ser contemplados pelos três pontos num jogo que foi equilibrado”.