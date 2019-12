Pik já não é treinador do F.C. Vinhais

O treinador deixa a formação vinhaense no último lugar, com um ponto, quando estão decorridas nove jornadas da Divisão de Honra Repsol Gás.

O único ponto até agora alcançado pela equipa resultou do empate caseiro, a uma bola, com o Vilariça, no passado domingo.

Segundo a página do F.C. Vinhais no facebook, José Batista Fernandes assume as funções de treinador interino face à saída de Pik.

O treinador tinha assumido o comando técnico do Vinhais em Dezembro de 2018.