Piloto brigantino conquista segundo lugar na Resistência Ibérica 2022

O Kartódromo Internacional de Braga foi palco, no domingo, da Resistência Ibérica 2022.

A prova de três horas de duração foi competitiva e contou com 27 equipas portuguesas e espanholas.

Tiago Rafael, de apenas 12 anos, fez dupla com David Dias, de 13 anos, natural de Vila Nova de Gaia. Os dois pilotos participaram com uma Husqvarna 85 e terminaram no segundo lugar na classe 2T. Na classificação geral fizeram um P9. Em 2021, os dois jovens pilotos venceram a prova.

Os dois pilotos impuseram um bom ritmo e andaram sempre na luta pela vitória até praticamente ao final.

A Resistência Ibérica contou com 27 equipas, nas classes de 2T (dois tempos) e 4T (quatro tempos).

Foto de Adam Pérez