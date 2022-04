Piloto brigantino estreia-se amanhã no FIM Mini GP World Series 2022

O piloto natural de Bragança, de apenas 10 anos, participa no FIM Mini GP World Series 2022. A primeira de cinco provas está agendada para amanhã, dia 20.

O brigantino passa a competir com uma moto com cilindrada superior à que usava no ano passado e, por isso, não cria expectativas. Nesta estreia, Tiago Rafael quer aprender e evoluir como piloto. “Vou tentar fazer o melhor possível e tentar superar-me a mim próprio. Em Portugal só conheço uma das cinco pistas onde se vão realizar as provas. Tenho a certeza que vai ser um grande desafio, pois esta prova traz outra adrenalina”.

O Mini GP World Series 2022 é uma competição apoiada pela FIM, Dorna e Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal, para jovens pilotos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, que vão competir com motos da marca Ohvale, modelo GP-160.

O campeonato realiza-se em vários países e no final das competições os três primeiros classificados de cada país são apurados para a final mundial, que se vai realizar em Valência, Espanha.