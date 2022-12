Piloto de Vila Flor quer garantir uma boa prestação no Campeonato Nacional de Motocross 2023

Francisco Salgueiro já prepara a nova temporada do Campeonato Nacional de Motocross 2023, que tem início a 5 de Março no Granho, no concelho de Salva Terra de Magos. O calendário já foi divulgado pela Federação de Motociclismo de Portugal.

O piloto natural de Vila Flor vai continuar a competir em MX2, numa Yamaha YZ 250F, e vai também apostar no Campeonato Nacional de Supercross, uma competição que começa a 22 de Julho, em Lustosa. Francisco Salgueiro quer continuar a evoluir e para já não quer traçar objectivos em termos de classificação, pois acredita que o próximo campeonato vai trazer surpresas. “Os objectivos passam por evoluir de corrida para corrida, sem lesões e só assim é possível fazer um bom lugar no campeonato. Em termos de lugares só podemos tirar conclusões após a primeira corrida, pois existem sempre surpresas e eu tenho trabalhado muito nesta por época e sinto que irei surpreender muita gente”, apontou.

O vilaflorense também tem planeado competir em Espanha e em algumas provas do Campeonato da Europa de 250.

Francisco Salgueiro terminou o Campeonato Nacional de Motocross 2022 no 11º lugar em MX2, uma categoria conquistada por Luís Oliveira. Para o piloto foi uma temporada “bastante competitiva” e concorrida. “Acho que finalmente o motocross está a dar um passo em frente, pois, este ano, em praticamente todas as mangas tínhamos a grelha cheia (40 pilotos) e, de certa forma, sinto me feliz com a minha prestação. Consegui ter bonitas e animadas lutas, fui mesmo o piloto da zona norte do país com a melhor classificação na classe de MX2”.

Foi uma época complicada para o piloto que teve de lidar com uma lesão lombar, que acabou por condicionar a sua prestação nas pistas. “Está época surgiu-me um problema na região lombar. Foi um problema que não me permitia treinar nem correr da forma que pretendia, mas, felizmente, depois da época acabar conseguimos arranjar uma solução e, para já, voltei ao normal”, contou.

Desde 2019, ano em que conseguiu um terceiro lugar em MX2 e o quinto em MX Júnior, que Francisco Salgueiro compete no Campeonato Nacional de Motocross. Apoios não têm faltado ao piloto de 19 anos. “Após a pandemia os patrocínios começaram a surgir aos poucos. Tenho de agradecer a todos os patrocinadores, ao Município de Vila Flor, à DMX Designs, à Motoni, À Oliveira Racing Team e à Yamaha Portugal”.

Francisco Salgueiro é o único piloto do distrito de Bragança a competir no Campeonato Nacional de Motocross. Em 2023, a competição vai contar com sete provas com início a 5 de Março e final no dia 11 de Junho em Vieira do Minho.