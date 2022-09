Pilotos da DSVK Bragança com três pódios no Social de Velocidad em Espanha

O Circuito de Castroponce, em Castilha e Leão, Espanha, recebeu, no domingo, a terceira e última prova do Social de Velocidad.

Na pista apresentaram-se quatro pilotos da DSVK Bragança Racing Team. Carlos Almeida terminou na segunda posição em Minimotos 4.2, Afonso Santos fez P3 em Mini GP 110 e Tiago Rafael fez P1 em Pit Motard 190.

Destaque para a estreia de Emanuel Peso, piloto natural de Mogadouro, que se estreou em competição com um P6 em Pit Motard 160.

No próximo fim-de-semana, dias 17 e 18 de Setembro, Tiago Rafael participa na quarta prova do Campeonato Nacional de Velocidade, no Estoril, em 85 GP/Moto 4.