Pioneiros de Bragança e Santo Cristo na final do play-off do distrital de futsal feminino

A formação brigantina venceu, no sábado, o Futsal Mirandela por 3-7 no segundo jogo das meias-finais, depois do 5-0 conseguido no primeiro encontro.

Ana Sabina, que bisou, Nady, que também apontou dois golos, Soares, Patrícia e Pietra marcaram para os Pioneiros de Bragança.

Na outra partida das meias-finais, o Santo Cristo levou de vencida o Vimioso, 1-7 foi o resultado do segundo jogo entre as duas equipas.

Ana Favas, que fez bis, Inês Antunes, que marcou duas vezes, Sofia Miguel, Laura Pinto e Carolina Miranda foram as marcadoras de serviço da equipa treinada por João Rodrigues.

Recordamos que o Santo Cristo também venceu a primeira partida por 5-1.

O primeiro jogo da final está agendado para sábado, dia 10, às 21h00, em Bragança.