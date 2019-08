Pioneiros de Bragança preparam regresso ao nacional de futsal

O arranque dos trabalhos dos campeões distritais de futsal da A.F. Bragança da época passada contou com 16 jogadores, onde se destacou a presença dos juniores Daniel Salvador e Vilela.

O clube reitera a aposta nos jogadores mais jovens e a estes juntam-se quatro reforços, dos quais três vão chegar nos próximos dias. Das caras novas apenas Dani se apresentou no arranque da pré-época. O jogador representou o Sangemil, da Divisão de Elite da A.F. Porto, na temporada anterior. “Contámos com a base da equipa da última temporada e temos quatro reforços, dois portugueses e dois brasileiros”, acrescentou Ricardo Pires.

Da época passada só não renovaram Rafael Gralhós, por motivos académicos, e o guarda-redes Serginho opor questões profissionais. Em dúvida está Filipe Alves.

Entretanto, as próximas duas semanas vão servir para o treinador observar alguns atletas novos. “Vamos abrir captações e receber atletas que queiram integrar a equipa”.

No regresso ao nacional, os Pioneiros de Bragança têm como objectivo a manutenção e Ricardo Pires acredita que a equipa vai apresentar-se competitiva. “É um grupo que dá garantias para assegurar a permanência. Temos atletas para isso. Uma coisa eu posso garantir, o nosso plantel vai ser bastante competitivo”.

Os Pioneiros apresentam-se aos sócios no dia 14 de Setembro com o Clube Académico de Mogadouro e contam com um orçamento de 101 mil euros.

No pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, marcado para o dia 21 de Setembro, os brigantinos jogam fora com o Nogueiró e Tenões.