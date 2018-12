Pioneiros distanciam-se cada vez mais na liderança

Os Pioneiros de Bragança continuam invictos no Campeonato Distrital de Futsal RGlobal. Os brigantinos somaram mais um triunfo, na sexta-feira, na jornada 7, 2-4 com o CASC Freixo.

Joailsson, que bisou, André Meneses e Feija foram os goleadores de serviço da formação de Bragança. Do lado do CASC Freixo os golos foram apontados por Hugo Pires e João Simão.

No encontro há a registar duas expulsões para os locais, Fábio Fileno e João Carrasco, este por acumulação de amarelos.

Após este triunfo, os Pioneiros reforçaram a liderança do campeonato com 21 pontos.

Ainda na jornada 7, o Sp. Moncorvo subiu para a segunda posição depois da vitória por 1-2 frente ao Alfandeguense. Sérgio Camelo apontou os dois golos da equipa de Jorge Paiva, ainda na primeira metade, aos 7’ e aos 13’. Na segunda metade, aos 24 minutos, Bruno Rachado reduziu para 1-2 e fixou o resultado.

Em Mirandela, o dérbi concelhio terminou com o triunfo por 3-1 do Vale Madeiro com o Futsal Mirandela.

A jornada fecha esta quarta-feira, dia 19, com o encontro CSP Vila Flor – Vimioso.