Pioneiros quebram jejum e vencem dérbi distrital

Os Pioneiros de Bragança regressaram às vitórias, depois de cinco jornadas sem vencer. Os brigantinos conseguiram, no sábado, um triunfo caseiro por 7-6 frente ao Macedense, no dérbi distrital da jornada 12 da série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão.

O jogo foi intenso e bem disputado com os Pioneiros a atingirem a quinta falta muito cedo, aos 7 minutos, e o Macedense aos 11’, o que acabou, de alguma forma, por condicionar as acções das duas equipas.

Os livres directos foram decisivos em vários momentos do encontro, que aqueceu com algumas decisões da equipa de arbitragem. Há a registar duas expulsões, Diogo Fernandes dos Pioneiros, aos 18 minutos, por uma alegada agressão a Miguel Castro, e Luís Gomes, guarda-redes do Macedense, a cinco segundos do final do encontro. A equipa de arbitragem entendeu que o guardião jogou a bola com a mão fora da área.

As equipas tentaram não perder o rumo da partida e tudo fizeram para vencer e dar um bom espectáculo de futsal. Na baliza dos da casa Luís Lopes agigantou-se e evitou que o Macedense saísse de Bragança com três pontos.

Quando tudo apontava para um empate, Riquinho, a cinco segundos do final do jogo, de livre directo, na sequência da expulsão de Luís Gomes, voltou a fazer sorrir os brigantinos ao fixar o resultado em 7-6. O jogo marcou a estreia de Chino e Neto com a camisola dos Pioneiros.

António Aires desgastado com as arbitragens

O técnico do Macedense não poupou críticas à arbitragem. O lance que ditou a expulsão do guarda-redes Luís Gomes, a cinco segundos do final do encontro, agitou o banco do Macedense, mas para o técnico os árbitros mostraram-se “intranquilos ainda antes da partida”.

António Aires diz estar cansado e lembra que o único objectivo do GDM é apenas a manutenção. “Nós só queremos a manutenção e trabalhamos de forma séria para isso. Estou cansado de tudo que anda à volta disto”.

O treinador pede mais união entre os clubes transmontanos e apela às associações de futebol de Bragança e Vila Real para que tenham uma voz activa na defesa das equipas. “Nós temos que ser mais inteligentes e unirmo-nos. O senhor António Ramos, da A.F. Bragança, e o senhor António Marques, da AF Vila Real, deviam perceber isso”.

Apesar do resultado, o GDM manteve o segundo lugar com 21 pontos, os mesmo que o Aves, terceiro classificado.