Pioneiros sagram-se campeões distritais após jogo marcado por incidentes

Foi na “negra” que as contas do campeonato ficaram resolvidas. Os Pioneiros de Bragança levaram de vencida, em casa, o CASC Freixo por 8-1, no quinto jogo da final do play-off do Campeonato Distrital RGlobal.

Um golo de Filipe Alves aos três minutos deu vantagem aos brigantinos. E pode dizer-se que a noite foi em grande para jovem jogador dos Pioneiros ao fazer um hat-trick.