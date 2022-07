Pioneiros vão a votos e Henrique Jorge Marçal é candidato

Estabilizar o clube financeiramente e voltar a dar competição aos seniores e a todos os escalões de formação são as prioridades de Henrique Jorge Marçal caso seja eleito presidente dos Pioneiros de Bragança. “O objectivo é que no futuro o clube esteja numa situação financeira estável. Queremos trabalhar para conseguir apoios, empresariais e do município, para que o clube não pare. Queremos retomar a actividade dos seniores e da formação”.

Se for eleito presidente dos Pioneiros, Henrique Jorge Marçal avisa que o clube só irá a jogo com a prata da casa. “A realidade do clube não permite contratar jogadores de fora e estrangeiros, como acontecia antes. A aposta será em jogadores do concelho ou próximo”.

A lista de Henrique Jorge Marçal é para já a única candidata às eleições dos Pioneiros de Bragança, que estão agendadas para o dia 5 de Agosto.

Ricardo Pires, actual presidente, não vai avançar para a recandidatura mas integra a lista que se propõe liderar o emblema violeta.