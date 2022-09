Plantel sénior da Escola Arnaldo Pereira inicia pré-época amanhã

Começa amanhã a pré-época da equipa sénior da Escola de Futsal Arnaldo Pereira. Os trabalhos arrancam com treinos de captação para a temporada 2022/2023.

Da época passada renovaram oito jogadores: José Amaro, Hugo Aires, Abel Alho, Valdir Ramos, Pedro Alves, João Pinheiro, Bruno Felisberto e Daniel Pires. O plantel vai contar ainda com os juniores Ferro e Dani Alves.

Na equipa técnica não há mexidas, Manuel Rodrigues continua no cargo de treinador.

A Escola Arnaldo Pereira estreou-se na temporada em seniores masculinos e terminou o campeonato distrital no sétimo lugar. Carlos Santos, presidente do clube, considera que a equipa superou as expectativas, pois a maioria dos jogadores nunca tinha jogado futsal. “Quando pensamos na equipa de seniores pensamos em convidar alguns jogadores da cidade e juntar alguns juniores. Fizemos uma captação e apareceram cerca de 40 atletas e alguns nunca tinham jogado futsal”.

Ficar entre os quatro primeiros classificados é o objectivo traçado para 2022/2023. “Queremos subir mais um pouco na tabela classificativa. Gostávamos de ficar o top 4 ou top 3 do campeonato”.

Para a nova época, Carlos Santos gostava de reforçar o plantel com o antigo internacional Arnaldo Pereira, patrono da escola. Aos 43 anos, o “Expresso de Bragança” ainda está no activo. “Gostávamos que o Arnaldo fizesse uma época connosco, mas não é fácil. Nem estou a falar da questão do rendimento desportivo mas da visibilidade que dava à equipa. A vida dele é fora de Bragança, no Porto, e não será fácil”.

A formação sénior da Escola Arnaldo Pereira inicia os trabalhos de pré-época amanhã com treinos de captação, no Pavilhão da Coxa, em Bragança, a partir das 22h00.