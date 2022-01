Poker apontado frente ao FC Carrazeda coloca Boris no segundo lugar da lista de melhores marcadores

Boris Fernandes subiu para o segundo lugar da lista de melhores marcadores da Divisão de Honra Pavimir, com 11 golos apontados.

O avançado foi a figura do jogo Carção – F.C. Carrazeda, realizado no passado domingo, ao assinar um poker, marcou quatro golos, no triunfo por 11-0.

O jogador, com formação na Escola Crescer, F.C. Mãe d´Água e G.D. Bragança, chegou esta temporada ao Carção, depois das passagens pelo GDB, Vimioso, Estudantes Africanos e Argozelo.

A lista de melhores marcadores continua a ser liderada por Ronaldo Cruz, tem 17 golos, que poderá estar de saída do Rebordelo. O jogador viajou para o Brasil para passar o Natal e segundo apurámos terá manifestado vontade de sair face ao interesse de clubes de escalão superior.

O pódio de melhores marcadores fecha com Paulo Roberto, no terceiro lugar, o ponta de lança do G.D. Bragança soma 9 golos.