Pontapé bicicleta de Carlos Ferreira resolve dérbi para o Mirandela

Nove anos depois, Mirandela e Macedo voltaram a defrontar-se. O dérbi marcou o regresso da equipa macedense aos nacionais e do público às bancadas do São Sebastião.

O confronto entre vizinhos ficou decidido no tempo de compensação, aos 90’+4, num pontapé de bicicleta do avançado do S.C. Mirandela, Carlos Ferreira. Foi um verdadeiro momento de inspiração do jogador alvinegro e um balde de água fria para a formação do Macedo.

As equipas viram agora as atenções para a primeira eliminatória da Taça de Portugal, já que o capeonato faz uma pausa no próximo fim-de-semana, agendada para o dia 12 de Setembro, com o Mirandela a jogar em casa frente ao Fafe e o Macedo recebe o Forjães.