Portugal Lés-a-Lés terminou em Bragança

O calor, com temperaturas a rondar os 40 graus, marcou as três etapas do Portugal Lés-a-Lés. Os cerca de 2500 motards fizeram um percurso longo pela zona raiana, que começou em Faro e terminou em Bragança. Foram cerca de 1200 quilómetros de uma verdadeira aventura em duas rodas que mostra o que melhor há no nosso país.

Nas três etapas foi possível deslumbrar cenários naturais como o Parque Natural do Douro Internacional, o Rio Douro em Barca de Alva, as paisagens de Miranda do Douro, o Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimioso ou Rio Maçãs antes da chegada a Bragança.

Para muitos foi a primeira vez que participaram no evento. É o caso de Manuel Silva, de Leça da Palmeira, que apontou o calor como a maior dificuldade do percurso. “Foi difícil lidar com o calor, principalmente na primeira etapa em que apanhamos temperaturas de 43 graus”.

Já outros são repetentes e nem o calor ou o cansaço lhes tirou a energia para regressar em 2023. “Para mim andar de mota é uma paixão e para o ano cá estarei”, disse Hélder Ferreira da Lousada.

O espírito de aventura é partilhado por todos tal como a vontade de conhecer melhor um canto do mundo que se chama Portugal. Nada melhor que o fazer em duas rodas. Ninguém fica indiferente ao Portugal Lés-a-Lés e a economia agradece. Paulo Ribeiro, da Federação de Motociclismo de Portugal, diz mesmo que a hoteleira fica lotada. “Há locais onde é difícil arranjar dormida para toda a gente, até aqui, em Bragança. Isto também ajuda a economia local”.

E o próximo episódio da aventura motard já tem destino marcado. Em 2023, ano em que se comemoram bodas de prata do evento, “o passeio vai partir da cidade brigantina rumo a Sagres”, como adiantou Francisco Vara , presidente do MotoCruzeiro.

O Portugal Lés-a-Lés começou na passada quinta-feira em Faro, com um passeio de abertura, e chegou no domingo a Bragança, após três etapas: Faro-Castelo de Vide, Castelo de Vide-Covilhã e Covilhã-Bragança no domingo.

A 24ª edição contou com motards de 13 nacionalidades, sendo a maioria portuguesa.