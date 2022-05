Portugal termina torneio em Bragança com derrota pesada

A Selecção Nacional feminina sub-16 sofreu goleada, 7-0, com a Espanha, em jogo da terceira e última jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, realizado hoje, em Bragança.

A formação espanhola adiantou-se no marcador através de um autogolo de Maria Chaves aos 6 minutos.

Paula Comendador (16’), Cristina Redondo (18’, 23’), Célia Seguro (82’, 88’) e Abril Rodrigo (90´+1) apontaram os restantes golos do triunfo da equipa vizinha.

"Foi uma derrota difícil porque o resultado foi pesado. Quando se ganha nem sempre tudo está bem e, às vezes, quando se perde, mesmo por estes números, não está tudo mal. Conseguimos dar um trajecto a esta geração escondida, que surgiu e que agora está muito mais habilitada e capacitada para as experiências futuras que terão no escalão sub-17”, disse Susana Bravo, seleccionadora nacional.

Portugal vinha de uma derrota por 2-1 com a Áustria, um jogo realizado em Macedo de Cavaleiros, e venceu o primeiro encontro frente à Islândia, em Mirandela, por 2-1.

Quanto à formação espanhola tinha vencido a Áustria por 4-0 e a Islândia por 5-1.

Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino começou no dia 12 Maio e terminou esta terça-feira, com jogos em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

Foto de FPF/Hernâni Pereira