Portugal vence em Mirandela

A Selecção Nacional sub-16 feminina entrou a vencer no Torneio de Desenvolvimento da UEFA. A equipa das quinas bateu a Islândia por 2-1, num jogo realizado, esta quinta-feira, no Estádio São Sebastião, em Mirandela.

Neide Guedes foi a figura do jogo ao marcar os dois golos da equipa orientada por Susana Bravo.

Portugal chegou à vantagem aos 36 minutos, com um remate certeiro de Neide Guedes, no entanto a Islândia chegou ao empate aos 38’ por intermédio de Lijia Bjork.

Já perto do intervalo, aos 41’, Neide Guedes voltou a fazer o gosto ao pé e fixou o resultado e 2-1.

O próximo jogo da equipa lusa é com a Áustria, que perdeu na primeira jornada com a Espanha por 4-0, no sábado, dia 14, em Macedo de Cavaleiros, às 16h00.

Foto de FPF