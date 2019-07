Pré-época do Bragança vai arrancar com seis caras novas

O plantel ainda não está completo mas já apresenta novidades. A versão 2019/2020 do Grupo Desportivo de Bragança ganha forma e destacam-se, para já, seis contratações para este defeso.

A mais recente é para a baliza. João Tiago, ex-S.C. Mirandela, regressa ao clube onde fez parte da formação antes de ingressar nos iniciados do SC Braga.

No seu percurso seguiram-se as passagens pelo Palmeiras, Naval e Rio Ave. O guardião, de 20 anos, estreou-se como sénior na temporada passada no S.C. Mirandela onde realizou apenas dois jogos.

No Bragança, João Tiago vai disputar o lugar na baliza com Nelson Gomes que renovou por mais uma temporada.

Entretanto, o GDB oficializou as contratações do defesa direito Fábio Pais (ex-GD vilar de Perdizes) e do central Daniel Alves (ex-Maria da Fonte). Os dois jogadores juntam-se ao lote de reforços formado por João Loureiro (ex-SCM), Ossai (GD Vilar de Perdizes) e Paulo Roberto (ex-Montalegre).

Da época passada renovaram o central Nelson Roma, os médios Capelo, Nuno Silvano, Lisboa e Kika, e os avançados Gonçalo Pereira e Davy Mendes.

Os trabalhos de pré-época começam esta quarta-feira, dia 10, e vão contar com o médio Rodrigo Ferreira da formação de juniores.

O técnico, Frederico Ricardo, será coadjuvado por Rafael Nascimento e Tino Sá. Quanto a João Eusébio é o “Team Manager” do clube, como já tinha sido anunciado pelos brigantinos.