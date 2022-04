Presidente da ABB realça importância da Festa do Basquetebol no crescimento dos jovens jogadores e jogadoras

Albufeira foi o palco da Festa do Basquetebol Juvenil 2022. De 9 a 14 de Abril a cidade algarvia recebeu mais de 850 atletas naquele que é considerado i maior evento de desporto juvenil do país.

A festa regressou ao Algarve após dois anos de paragem devido à pandemia.

A Associação de Basquetebol de Bragança fez-se representar com um total de 48 atletas: 29 do Mirandela Basquete Clube, 13 do Estrelas Brigantinas e 6 do Grupo Desportivo Macedense.

E termos de resultados, a selecção sub-14 masculinos terminou no 16º lugar, à frente de Viseu e Guarda, a equipa sub-14 femininos ficou no 17º, último, lugar, os sub-16 masculinos ficaram no 16º lugar à frente de Viseu e Guarda e a formação sub-16 femininos terminou no 17º lugar à frente da Guarda.

Os resultados foram modestos, mas Marcelino Martins desvaloriza a questão. O presidente da Associação de Basquetebol de Bragança lembra que estiveram em prova selecções de realidades competitivas diferentes e que a participação das selecções de Bragança valeu pela troca de experiências. “É um balanço extremamente positivo, em primeiro lugar por haver novamente a festa, devido à interrupção de dois anos, e muitos dos atletas foi a primeira experiência que tiveram de uma realidade completamente diferente, foi um convívio enorme com todas as seleções, foram seis dias de grande festa para todos, sempre a viver basquetebol”, destacou.

A semana foi de uma intensa aprendizagem para todos os atletas. Marcelino Martins não tem dúvidas que os jogadores evoluíram. “Foi um grande processo de aprendizagem, porque sabemos da nossa realidade em que só temos três clubes e que a nível desportivo iríamos ter muitas dificuldades, no entanto, também houve uma evolução dos jogadores, viram outra realidade, o que os vai ajudar no processo dos treinos e nos próximos jogos que se avizinham até ao final da época”.

Entre 9 e 14 de abril estiveram reunidos, em Albufeira, mais de 850 atletas, femininos e masculinos, de todo o país, dos escalões sub-14 e sub-16, num total de 72 seleções distritais, acompanhados por 144 treinadores.

Da Festa do Basquetebol saíram vitoriosas as equipas da Associação de Basquetebol do Porto (sub-14 femininos) e Lisboa (sub-14 masculinos e sub-16 femininos e masculinos).

Foto de Sport Flash Solutions