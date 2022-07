Presidente da Associação de Estudantes Africanos garante continuidade da equipa

O desaparecimento precoce de Óscar Monteiro, no dia 8 de Maio, num acidente de mota, chegou a colocar em causa a continuidade da equipa de futebol no campeonato distrital. É que o malogrado treinador foi um dos mentores do projecto, director, jogador e técnico. Por isso, a continuidade da equipa é uma forma de lhe prestar homenagem.

“Este é um projecto pelo qual o Óscar deu a vida, ele abraçou este projecto desde início e nada melhor do que manter a equipa para o homenagear”, afirmou Wanderley Antunes, presidente da Associação de Estudantes Africanos de Bragança (AEAB).

Para início deste mês estava previsto a realização de um torneio de homenagem a Óscar Monteiro e que serviria de captação de jogadores, mas a AEAB vai “definir outra data para organizar a iniciativa”.

Wanderley Antunes acredita que é possível manter vários jogadores da temporada passada, sendo que “um ou outro pode sair para outros clubes como acontece em todas as temporadas”.

Quanto ao próximo técnico da equipa “ainda não está definido”. “Estamos a analisar uma ou outra situação e pode passar por uma solução interna”, acrescentou o presidente da AEAB.

Outra garantia é a continuidade da equipa feminina de futsal, que voltou a competir na temporada passada, depois da estreia em 2014/2015.