Presidente da Câmara Municipal de Mirandela integra Secretariado Nacional do PS

A presidente da Câmara Municipal de Mirandela passou a integrar o Secretariado Nacional do Partido Socialista. Júlia Rodrigues foi proposta por António Costa, secretário-geral do PS.

A autarca diz que este cargo vem “aumentar a responsabilidade”, mas garante estar preparada para o assumir, sem comprometer a sua “missão” na câmara de Mirandela. “Para um político envolvido, ciente dos valores e identidade de um partido, ter a possibilidade de acrescentar e apoiar os órgãos máximos do mesmo só pode ser uma honra e um privilégio”, referiu em comunicado.

Júlia Rodrigues frisou ainda estar grata ao partido e a todos que a ajudaram atingir este “patamar”.

A nova composição do Secretariado Nacional do PS foi eleita no passado sábado, em reunião da Comissão Nacional. Foram feitas algumas mudanças, João Torres é agora secretário-geral adjunto dos socialistas, substituindo José Luís Carneiro, e as ex-ministras Alexandra Leitão e Graça Fonseca saíram do secretariado.