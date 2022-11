PRID com dois milhões de euros para a eficiência energética de instalações desportivas

Os clubes e associações desportivas de Portugal continental podem candidatar-se à sétima edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) a partir de Janeiro de 2023.

O programa é promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), terá uma dotação de dois milhões de euros e vai apoiar projectos de melhoria da eficiência energética das infra-estruturas desportivas.

A medida tem ainda como objectivo “apoiar os clubes na racionalização do uso de energia, de água e gás”, face à urgência “no combate às alterações climáticas”, lê-se no comunicado no Governo.

O IPDJ já tinha publicado um conjunto de recomendações de forma a minimizar o impacto dos aumentos dos custos energéticos, tais como a reconversão dos sistemas de iluminação tradicionais para sistemas de tecnologia LED, a instalação de meios de energia renovável, por exemplo, painéis fotovoltaicos entre outros, e a instalação de sistemas solar térmico para produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS).