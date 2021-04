Primeira fase do Campeonato de Portugal concluída

Contas fechadas no Campeonato de Portugal. No que diz respeito às equipas transmontanas, Mirandela (4º) e Montalegre (3º), na série A, vão jogar a fase de acesso à Liga 3. Os alvinegros concluíram a primeira fase com um empate a zero frente ao Merelinense. Quanto ao Montalegre venceu o Vigado por 1-2, no dérbi transmontano que acabou por ditar a descida do Vidago. A equipa de Vítor Gamito junta-se ao Bragança, que confirmou a despromoção na penúltima jornada, Vimioso e Cerveira.

Já o Pedras Salgadas segurou a manutenção este domingo após o empate caseiro a duas bolas diante o Cerveira. O conjunto termal ficou no oitavo lugar, com 26 pontos.

Na série B, o Mondinense desceu aos distritais. A equipa de Mondim de Basto terminou a competição com uma derrota caseira (2-4) frente ao V. Guimarães B.

Já o SC Vila Real, na série C, garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal, este domingo, com um triunfo fora de portas por 0-1 com o Pedras Rubras.

Segunda fase do Campeonato de Portugal

Na fase de acesso à II Liga participam oito equipas, os primeiros classificados de cada série, e 32 equipas, do 2º ao 5º classificado de cada série, vão disputar um lugar na nova Liga 3, a prova que será, na próxima temporada, o terceiro escalão do futebol português.

Os clubes que ficaram entre o sexto e o oitavo lugar mantêm-se no Campeonato de Portugal. Quanto às equipas que se classificaram entre o nono e o 12.º lugar desceram aos distritais, como são os casos do Grupo Desportivo de Bragança, Vimioso, Vidago e Cerveira na série A.

Para o acesso à II Liga as oito equipas dividem-se em dois grupos (Norte e Sul) de quatro.

As oito equipas partem para esta segunda fase com zero pontos, jogam a duas voltas, num total de seis jornadas. Os vencedores de cada série sobem à II Liga e vão disputar uma final em campo neutro para apurar o campeão. Os restantes seis clubes, que ficam no segundo, terceiro e quarto lugares, vão competir na Liga 3.

Na fase de acesso à Liga 3 há 16 vagas para 32 clubes, que são divididos por oito séries. Posteriormente, os dois primeiros classificados de cada série, um total de 16, sobem à nova Liga 3 juntando-se aos seis que não subiram à Liga II e aos dois que descem da II LigA, fazendo um total de 24 equipas.

Quanto aos clubes que se classificarem no terceiro e quarto lugares ficam no Campeonato de Portugal na próxima temporada. De referir que a fase de acesso à Liga 3 também é jogada a duas voltas, num total de seis jornadas.

No caso das equipas transmontanas que vão jogar a fase de acesso à Liga 3, o Mirandela integra a série 2 com Fafe, V. Guimarães B e Maria da Fonte. Quanto ao Montalegre fica na série 1 com o Merelinense, Felgueiras e São Martinho.

A segunda fase do Campeonato de Portugal tem início marcado para o dia 25 de Abril e a última jornada joga-se a 30 de Maio.