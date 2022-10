Primeira metade de bom nível do GDM insuficiente para chegar à vitória

O Grupo Desportivo Macedense saiu derrotado do jogo com o Viseu 2001/Palácio do Gelo relativo à jornada 6 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A formação treinada por Costinha perdeu por 6-3, depois de ter estado a vencer por 0-1 e de uma primeira parte bem conseguida, conseguindo mesmo superiorizar-se ao adversário. Nos primeiros 20 minutos as melhores ocasiões de golo também pertenceram ao GDM com várias bolas aos ferros da baliza de Marcelo.

Riquinho colocou o Macedense em vantagem aos oito minutos e, ainda antes do intervalo, Amândio fez o 1-1 aos 15’.

Na segunda metade, foi a formação da casa a mandar no jogo e a mostrar pontaria. Rafael Machado fez o 2-1, aos 21’, e colocou o Viseu 2001 na frente do marcador. Um minuto depois, Lodogildo assinou o 3-1 e o 4-1 aos 25 minutos. Foi o melhor período de jogo da equipa da casa.

Os locais estavam motivados e aproveitaram o embalo para chegar aos 5-1 através de João Teixeira (30’). Entretanto, Ricardo Simão conseguiu reduzir para 5-2 aos 32 minutos.

Disposto a segurar o resultado positivo, os homens do Viseu 2001 conseguiram o 6-2 aos 37’ com a assinatura de Anderson Ribeiro.

Já no último minuto, Pedro Miguel ainda marcou para o macedense e fixou o resultado em 6-3.

Concluída a jornada 6, o Macedense segue na 11ª posição com três pontos e na próxima terça-feira, dia 1 de Novembro, recebe o ABC Nelas.