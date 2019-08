Frederico Ricardo mostrou-se satisfeito com o resultado e a exibição da equipa nos primeiros 45 minutos. “A primeira parte foi bastante interessante. Conseguimos fazer dois golos e a um minuto do intervalo concedemos um golo. Com a segunda parte não fiquei satisfeito, mas o importante era a vitória”, disse o técnico do GDB.

Para o treinador o Montalegre foi um digno vencido. “Dizer ainda que defrontámos um adversário com muita qualidade e que valorizou a nossa vitória”.

Da partida saiu lesionado o médio Capelo, mas nada que preocupe técnico pois estará apto para a próxima jornada. Frederico Ricardo elogiou a forma como Nuno Silvano entrou em campo para o lugar do capitão. “Nenhuma equipa gosta de perder jogadores aos 20 minutos e muito menos o capitão. O Nuno entrou e fez um excelente trabalho”.

Com a primeira vitória da temporada conquistada, os brigantinos viram agora as atenções para o jogo com o Câmara de Lobos, na Madeira, na próxima jornada.