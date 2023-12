Primeiro Seminário Sobre Oportunidades de Financiamento para o Desporto apresentado no IPB

O “I Seminário Internacional – Oportunidades de Financiamento para o Desporto” foi, hoje, apresentado no auditório da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

Esta iniciativa surge no âmbito do Programa Cidadãos Ativ@s (Active Citizens Fund), que está a ser desenvolvido pela Associação de Ciclismo de Bragança com um consórcio norueguês, a Collective Innovation AS, na qual o IPB é parceiro.

Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança, refere que este seminário pretendeu estudar as possibilidades de financiamento no Desporto. “Este seminário sobre desporto pretendeu avaliar as vias de financiamento que temos na vertente desportiva. A ideia consiste num intercâmbio de conhecimento, neste caso com uma associação norueguesa. A Associação de Ciclismo de Bragança é pioneira neste tipo de projectos”, salientou.

O vice-presidente da Associação de Ciclismo Portuguesa, Sandro Araújo, marcou presença no evento e vincou que se trata de uma iniciativa importante. “Foi um seminário pertinente e muito oportuno. Os desafios financeiros que se colocam no desporto são extraordinariamente elevados e com esta iniciativa conseguimos ver que há meios que nos permitem uma maior eficácia e eficiência para mobilizar recursos”. No caso do ciclismo competitivo “não existem linhas de financiamento”. “Existem oportunidades complementares, como a sustentabilidade ambiental, promoção da saúde, mobilidade, turismo e economia para trabalhar outros eixos, através de municípios e parceiros privados”, sublinhou Sandro Araújo.

Pedro Correia, presidente da Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais, no concelho de Mirandela, foi um dos oradores e destaca que o financiamento é pouco explorado na região transmontana. “Estas fontes de financiamento estão pouco exploradas na nossa região, porque a nível europeu há situações bastantes exploradas. Por ano são aprovados 300 projectos, mas são apresentadas cerca de 3000 candidaturas. Na Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais temos, neste momento, oito projectos activos de Erasmus+ e alguns projectos locais”.

O norueguês Hakon Ege, da Collective Innovation AS, destaca a oportunidade de estabelecer relações. “É uma boa oportunidade para construir relações de amizade e cooperação entre organizações e países. Este projecto permite conhecermo-nos mutuamente e este tipo de conexões são importantes para criar bons projectos”.

O “I Seminário Internacional – Oportunidades de Financiamento para o Desporto” contou com a participação de 12 oradores, foi transmitido numa plataforma online e estiveram presentes alunos da licenciatura em Desporto e do mestrado em Exercício e Saúde do IPB.