Produção de azeitona aumenta mas faz baixar “significativamente” preço do azeite

A safra da azeitona já decorre desde o início do mês na região e este ano, contrariamente aos anteriores, espera-se mais quantidade. Em Portugal, prevê-se que nesta campanha sejam apanhadas 180 mil toneladas de azeitona, sendo que Trás-os-Montes corresponde a 10% da produção nacional. Na região estima-se que a produção de azeitona aumente entre “20 a 30%” relativamente aos últimos dois anos, que foram “desastrosos”, segundo a APPITAD- Associação dos Produtores em Protecção Integrada de Trás- -os-Montes e Alto Douro. No entanto, a chuva que caiu em Outubro e Novembro fez com que as azeitonas ganhassem “mais água” e “mais peso”, o que significa que o rendimento é “menor”, não dá tanto azeite. Por isso, o aumento da produção de azeite será apenas entre “15 a 20%”. Ainda assim, este aumento é suficiente para que o preço do azeite diminua. Embora o mercado ainda esteja “bastante instável” e ainda não seja possível avançar com um valor, o presidente da APPITAD garante que vai baixar. “Não podemos dizer que há um preço definido. Sabemos que o preço vai ser significativamente mais baixo do que na campanha anterior. A partir de Janeiro e Fevereiro quando os novos azeites chegarem ao mercado iremos ter uma baixa de preço”, adiantou Francisco Pavão. Estas oscilações de preços são “preocupantes” para o sector, principalmente na região, onde grande parte do olival é de sequeiro, o que significa que os custos de produção, que rondam os “cinco ou seis euros”, são “bastante mais elevados” e as produtividades “bastante mais reduzidas”. “Nos cenários mais negros prevê-se uma quebra do preço de azeite muito alta e nestes cenários estamos abaixo do limiar de rentabilidade, isto é, prevê-se vender azeite mais barato do que nos custa, o que é preocupante”, afirmou. Ainda assim, Francisco Pavão salienta que a qualidade dos azeites na região “aumentou muito” nos últimos anos, porque os agricultores estão “mais atentos” e os lagares também se “modernizaram” e, por isso, Portugal é o país do mundo que “mais quantidade de azeite virgem-extra produz”.

