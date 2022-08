Produção de maçã em Carrazeda de Ansiães cai mais de metade devido a granizo e seca

Os produtores queixam- -se de um ano atípico que “nunca se viu”. O ano passado, a Herdade do Catalino produziu mil toneladas de maçã, este ano, prevêem nem chegar às 400. Segundo Sónia Correia, nesta campanha, a qualidade não é a “habitual” e estão a fazer o possível para que o fruto seja vendido em bom estado. “Fizemos uma monda, para retirar da árvore o que não está bom e deixar apenas o que fica bom para vendermos de primeira qualidade, sem defeito e com um calibre que garante alguma margem no preço”, disse. A maçã que produzem é exportada para Espanha e mesmo a de má qualidade está a ser também vendida, como forma de tirar alguns benefícios. Também José Reixela fala em quebras de 60%. O proprietário da empresa Sidra Alpha e produtor de maçã afirmou que a produção está a “correr mal” e há “muitos prejuízos”. Apesar do cenário, disse ter conseguido maçã com “alguma qualidade”, mas chover seria o ideal. O fruto que não está bom para venda é aproveitado para fazer sidra. Com a grande quantidade de maçãs de baixa qualidade, pode ser uma mais-valia para crescer neste negócio. “Como há muita maçã rejeitada este ano será mais fácil fazermos sidra”, afirmou, referindo que a bebida está a ter cada vez mais procura.

25.ª Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite

No passado fim-de-semana, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães voltou a organizar a Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite. Um certame que visa a divulgação destes produtos da terra e que gera duas dezenas de milhões de euros. Um investimento “relevante” para o orçamento do município, mas que é “recompensado” pelo “retorno” e “divulgação” das “potencialidades do concelho”. Na abertura do certame, na passada sexta-feira, o município apresentou ainda a nova marca, “Carrazeda de Ansiães. Entre Douro e Tua, nossa”. “É uma nova forma, uma nova roupagem de mostrarmos o concelho e o conceito que temos é que é uma marca fortemente territorial, porque marca bem o facto de Carrazeda de Ansiães estar virada para os rios e não de costas voltadas para eles e das potencialidades e das portas que esses rios nos abrem. É também uma marca fortemente emotiva e muito inclusiva”, explicou o presidente da Câmara, João Gonçalves. O secretário de Estado da Agricultura, Rui Marinho, marcou presença na sessão de abertura. Além de p r o d u t o s tradicionais, a animação também não faltou, com E x p e n s i v e Soul, Tony Carreira e Os Quatro e Meia.

Vinho e Azeite também em menos quantidade

A par dos produtores de maçã, também os de vinho e azeite do concelho de Carrazeda de Ansiães se queixam do ano de seca que se atravessa. José Manuel Almeida proprietário do azeite Vale da Santa já está a prever que uma campanha com quebras significativas. Estima que este ano não consiga produzir nem metade do azeite que produziu na campanha anterior. “É possível que até tenha que fazer a apanha mais cedo, dado o tempo que está. Chegava-se acabar em Março, depois começou acabar em Fevereiro e este ano já acabou em Dezembro”, contou. Costuma participar na feira e este ano não foi excepção. Uma forma de divulgar o azeite. “É importante vir, para participar nas actividades da região, para mostrar o que temos. Vender, vendo pouco, porque é uma região de azeite, mas o mais importante é a participação”, disse. Já Julien dos Santos é produtor de azeite, mas também de vinho no concelho. Embora só na segunda tenham começado a vindima, prevê que o vinho do Porto seja de qualidade este ano, ainda que em menos quantidade. “Não correu muito mal, o Inverno foi muito seco, mas as uvas estão boas, têm uma boa concentração. Produzimos pouco, mas bom”, referiu, explicando que este ano a produção será mais direccionada para o vinho do Porto, do que para o vinho de mesa, porque a “concentração e grau alcoólico na uva é muito mais intenso” o que vai ajudar a produzir “bons” vinhos do Porto. Filho de emigrantes decidiu voltar à terra para criar o seu negócio. Foi a primeira vez que participou na Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite e considera que é “muito importante” para “dar a conhecer o projecto e a região”.