Produtores de gado de Bragança queixam-se de poucos lucros e reduzem efectivo

Segundo o presidente da Associação de Defesa Sanitária de Bragança, o sector não tem “a importância” que devia ter, apontando “muitos problemas” provocados por essa desvalorização. Amadeu Fernandes critica a ministra da Agricultura, porque “as ajudas vêm tarde e mal”. “Precisávamos que a nossa ministra nos pagasse as ajudas no tempo devido, precisávamos que as direcções regionais funcionassem em condições, agora passaram para as CCDR e não sabemos o que se vai passar”, reclamou. Para conseguirem suportar os custos, a alternativa passa por reduzir o efectivo. O presidente da Associação dos Criadores de Gado e Agricultores explica que a redução está a ser feita “drasticamente”, de ano para ano. “Chegamos ao ponto de termos mesmo que reduzir, porque os lucros que temos com os animais são cada vez menos”, vincou Luís Reis. O dirigente adiantou que os custos das rações e dos adubos são “cada vez mais elevados”, mas não se verificou um aumento do preço da carne comprado ao produtor, o que significa que têm “cada vez menos lucros”

Município de Bragança apoia produtores

Para ajudar os agricultores do concelho, a Câmara Municipal de Bragança assinou, na passada terça-feira, um protocolo, com as duas associações. A Associação de Defesa Sanitária, que tem 610 criadores de Bragança, recebeu 72 mil euros e a Associação dos Criadores de Gado e Agricultores, com cerca de 30 produtores de Bragança, recebeu 5 mil. O apoio é atribuído por cada animal, o que significa que se o efectivo aumentar, o valor também será maior. “É uma medida que entendemos como benéfica e que vai ao encontro daquilo que é assunção dos custos associados ao processo de sanidade animal”, disse o presidente da câmara, Hernâni Dias. A ajuda, para já, vai abranger 2400 bovinos e 28 201 pequenos ruminantes. Desde 2019, o município de Bragança já atribuiu “mais de 427 mil euros” em apoios directos aos produtores. De acordo com o presidente da Associação de Defesa Sanitária de Bragança, este apoio servirá para cobrir os custos com a vacinação da língua azul e do combate a doenças como a Doença Hemorrágica Epizoótica, evitando que sejam cobrados aos agricultores. Já o presidente da Associação dos Criadores de Gado e Agricultores explicou que a verba atribuída permite que a desparasitação, tiragens de sangue e outros serviços obrigatórios sejam gratuitos para os produtores associações.