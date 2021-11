Projecto de Ricardo Ribas conta com mais de uma centena de atletas

O Clube Tem El Comandante surgiu em 2019 e foi agora apresentado formalmente. A equipa de atletismo, treinada por Ricardo Ribas, conta já com 102 atletas, e é mesmo o segundo maior clube da Associação de Atletismo de Braga.

O antigo maratonista olímpico conta já com uma equipa feminina e outra masculina com objectivos bem definidos. O agora treinador, natural de Miranda do Douro, centra as atenções nas provas regionais. “Este ano vou ter uma equipa competitiva masculina e outra feminina, mas a nível regional. O objectivo é consolidar o clube a nível regional e tentar amealhar títulos regionais. Temos alguns patrocinadores, mas neste momento não podemos pensar em grandes voos”, explicou o antigo atleta do Benfica e SC Braga.

O Clube Team El Comandante conta, praticamente, só com atletas dos escalões de veteranos e seniores, mas Ricardo Ribas quer, em breve, apostar nos mais novos. “Já estou a trabalhar num projecto, uma escola de atletismo, para formação, mas quando não vai abrir por abrir. Eu sei o que é preciso para ter formação e tenho a minha própria ideia do que é preciso para ter formação”.

O projecto de Ricardo Ribas é único, pois os 102 atletas são de várias localidades e de vários países. “Cerca de 40 por cento são do distrito de Braga, 50 por cento são do meu projecto online e são do distrito de Lisboa e os restantes 10 por cento estão espalhados pelo país e pelo mundo. Tenho um atleta em França, dois na Suíça, um na Malásia e um em Inglaterra. É um clube, um projecto diferente”, afirmou.

