Projecto europeu leva xadrez às escolas de Bragança

O manual resulta do projecto europeu “Black and White Sport Chess”, financiado pelo programa Erasmus+, em que está integrada a Academia do Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires, de Bragança, juntamente com outras quatro instituições, que fazem parte de um consórcio coordenado pelo Centro Educativo e Desportivo de Itália e que envolve ainda as federações de xadrez da Letónia e Espanha.

O manual vai “dar dotar os professores de competências para ensinarem as crianças, com seis e sete anos, a jogar xadrez”, como destacou Sérgio Conde, da Academia dos Santos Mártires. O técnico foi, no último ano, responsável por um programa de 25 horas na escola do Campo Redondo, que tinha como objectivo ajudar os alunos no “seu desenvolvimento intelectual e actividade psicomotora”.

No distrito de Bragança há uma Associação de Xadrez, sedeada na capital de distrito, e conta com dois clubes filiados: Grupo Desportivo Macedense e CAMIR.

Ricardo Batista, vice-presidente da associação, acredita que o desporto escolar é uma boa via para a promoção da modalidade e que “este livro vai ajudar a desenvolver o xadrez”.

A pensar na expansão da modalidade, a associação vai avançar com uma parceria com os municípios de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros, para a organização de um torneio, a partir de 2020. A primeira localidade estrear-se no projecto será Macedo de Cavaleiros.