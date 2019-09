PSD e CDS não desistem de manter Casa do Douro privada

Os deputados do PSD e do CDS/PP na Assembleia da República enviaram ao Tribunal Constitucional (TC) um pedido de “fiscalização abstracta sucessiva de inconstitucionalidade” da lei, aprovada pela Esquerda parlamentar em 5 de Julho, que devolve à Casa do Douro o estatuto de associação pública e obriga os viticultores da região duriense a inscrever-se para poderem produzir vinho.