PSP volta a reforçar segurança nas escolas

Neste regresso às aulas, em tempos de pandemia, para além das acções de sensibilização que a Polícia realiza no âmbito de problemáticas, como o bullying e os perigos da internet, desta vez também o uso de máscara e os cuidados a ter no contacto social levam a que as autoridades estejam mais atentas. “Os temas assentam sobretudo na forma como vamos ter que acompanhar este retorno à interacção social por parte dos alunos. Eles viveram um tempo difícil e diferente que privilegiou o espaço digital e agora voltam ao convívio e, nesse sentido, vamos estar muito atentos, porque naturalmente as crianças e os jovens-adultos vão privilegiar o convívio e alguma compressão”, referiu o comandante da PSP de Bragança, José Neto, acrescentando que vão estar “muito atentos” para “juntamente com toda a comunidade escolar encontrar as melhores soluções e medidas para que este retorno seja o mais pacifico possível”. Assim, a Polícia volta a estar perto das escolas para controlar a circulação de carros e entrada e saída de alunos em segurança e ainda garantir o uso de máscara. “O ambiente escolar ainda vai ter a necessidade de garantir o uso da máscara e existirão, eventualmente, algumas disrupções que nós vamos tentar corrigir de uma forma pedagógica e muito positiva”, concluiu José Neto.

Foto: PSP de Bragança