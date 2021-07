Público volta aos estádios nos jogos da Liga Profissional

As bancadas dos estádios da Liga Profissional de futebol vão voltar a ter público no arranque da nova temporada.

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional confirmou, esta sexta-feira, a informação, numa nota publicada no site oficial da Liga. “A época 2021/2022 vai iniciar com a presença de 33% de lotação nos estádios, percentagem que será reavaliada em função da evolução epidemiológica”, informou.

Uma decisão que só foi tomada após vários meses de conversações com o Governo. “No seguimento das reuniões levadas a cabo nas últimas semanas com o Governo e a DGS é com enorme satisfação que vemos concretizada uma justa reivindicação da Liga Portugal e de todas as Sociedades Desportivas ao longo de toda a última temporada”.

Mas há regras a cumprir para que os adeptos possam entrar nos estádios. A começar pelas infra-estruturas desportivas que têm que cumprir um plano de contingência que já tinha sido definido para a temporada 2020/2021. Quanto aos adeptos terão que apresentar o Certificado Digital Covid-19 que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180 horas.