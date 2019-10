Quadro competitivo da Taça Transmontana de Futebol já está definido

Nas três primeiras edições o troféu foi disputado pelos campeões distritais de Bragança e Vila Real e partir desta temporada o troféu passa a contar com 16 equipas, oito de Bragança e oito de Vila Real, divididas por quatro grupos de quatro equipas cada.

O novo quadro competitivo foi apresentado esta noite, em Mirandela, e contou com a presença de Carlos Coutada, director da Federação Portuguesa de Futebol.

O grupo A é formado pelo Mirandês, Vila Flor SC, Santa Marta e Mondinense. No grupo B estão Carção, GD Cerva, Abambres e FC Vinhais. O grupo C conta com Vilar de Perdizes, Rebordelo, Macedo e Valpaços. Quanto ao grupo D conta com SC Régua, Argozelo, Vimioso e SC Vila Pouca.

A primeira jornada da fase regular está marcada para o dia 30 de Outubro e jogam-se as seguintes partidas: Mirandês – Vila Flor SC e Mondinense – Santa Marta no grupo A; Carção – FC Vinhais e Abambres – GD Cerva no B; Vilar de Perdizes – Valpaços e Macedo – Rebordelo no C; SC Régua – SC Vila Pouca e Vimioso – Argozelo no D;

Esta temporada há compensações financeiras. Só pela participação cada um das 16 equipas recebe 250 euros. O valor aumenta para 500 euros com a passagem às meias-finais. Os clubes que chegarem à final encaixam mais 500 euros e o vencedor recebe igual quantia e pode contabilizar um total de 1750 euros.

As duas associações de futebol salvaguardam ainda as despesas com as taxas de arbitragem e as deslocações das equipas.

A Taça Transmontana de Futebol vai para a quarta edição e a A.F. Vila Real domina a competição. Mondinense, Chaves Satélite e S.C. Vila Real já inscreveram o seu nome no quadro de vencedores da prova.