Queda travou Cancelinha no arranque do Campeonato Nacional de Minivelocidade

João Cancelinha, jovem piloto natural de Bragança, iniciou a época de motociclismo no domingo, no Kartódromo de Fátima, onde participou na primeira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade.

O brigantino competiu em Ovhale 110 cc e em 160 cc. Em Ovhale 110 cc, Cancelinha fez P3 nos treinos cronometrados, deixando boas perspectivas para a corrida oficial. Na primeira manga conseguiu o terceiro lugar, mas a meio da segunda uma queda impediu o piloto de voltar à pista. “ A meio da segunda manga escorregou a frente da mota, caiu, partiu-se toda, fiquei sem travões e não consegui voltar. Saí triste porque trabalhei muito e sei que estou muito bem”, disse o piloto.

Cancelinha também competiu em Ovhale 160 cc, em que fez P6 nos treinos cronometrados e P7 nas duas mangas da corrida.

A próxima etapa do Campeonato Nacional de Minivelocidade está marcada para o dia 21 de Maio, no Bombarral.

Foto de RJ Seco Photos