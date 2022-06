Rafael Nascimento regressa ao Grupo Desportivo de Bragança

O bom filho a casa torna aplica-se ao regresso de Rafael Nascimento ao Grupo Desportivo de Bragança.

O emblema canarinho anunciou há instantes a contratação do treinador para a temporada 2022/2023, no Campeonato de Portugal, depois de muito se especular sobre o regresso do jovem treinador.

Rafael Nascimento é um rosto bem conhecido dos brigantinos. Foi coordenador da formação na época 2020/2021 assumindo depois o comando técnico do plantel sénior face à saída de Marco Móbil.

Na temporada transacta orientou o C.A. Macedo de Cavaleiros até Dezembro, mas a crise de resultados acabou por ditar a saída do técnico.

Agora tem em mãos a missão de garantir a manutenção do GDB no quarto escalão do futebol nacional, o Campeonato Nacional.

Quanto ao plantel, tudo aponta para a renovação de jogadores como Capelo, Francisco Estanga, Nuno Silvano, Helton e os guarda-redes André Reis e Lombo.

A pré-época do G.D. Bragança deve começar na segunda semana de Agosto. O Campeonato de Portugal tem pontapé de saída marcado para 18 de Setembro.