Rafael Reis e Daniela Campos vencem em Mogadouro

No sector masculino, Rafael Reis (Glassdrive/Q8/Anicolor) foi o mais veloz ao completar os 33,6 quilómetros de prova em 40m23s, o que lhe valeu o título nacional.

O pódio ficou completo com Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) na segunda posição, a 29 segundos do primeiro classificado, e com João Almeida (UAE Team Emirates) no terceiro lugar, a 41 segundos do vencedor.

Quanto ao brigantino Ricardo Vilela terminou no 10º lugar e foi o segundo melhor ciclista da W52/FC Porto.

Em femininos, num percurso de 21,5 quilómetros, Daniela Campos (Bizkaia-Durango) foi a mais forte e sagrou-se bicampeã nacional de contrarrelógio. A ciclista algarvia terminou a prova em 32m35s. Na segunda posição ficou a colega de equipa Beatriz Pereira. O pódio fechou com Ana Caramelo (Kiwi Atlantico Louriña) no terceiro lugar.

Em sub-23 o grande vencedor foi tendo Pedro Andrade (Efapel Cycling).

Os Campeonatos Nacionais de Estrada prosseguem amanhã com as provas de fundo para todas as categorias femininas, a partir das 09h30, e para os sub-23 masculinos. No domingo vão para a estrada os ciclistas da categoria de elite.

Foto de Federação Portuguesa de Ciclismo