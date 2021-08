Rafael Reis vence em Bragança e lidera Volta a Portugal em bicicleta

Os ciclistas tiveram hoje a mais longa etapa da volta, 193, 2 quilómetros entre Felgueiras e Bragança.

Faltavam 13 quilómetros para o final da etapa quando Luís Mendonça (Efapel) atacou, ganhou vantagem em relações aos perseguidores, conseguido que Rafael Reis salta-se do grupo e chegasse à frente da corrida. Os dois ciclistas seguiram juntos até aos cinco quilómetros finais, altura em que Luís Mendonça abriu caminho para o triunfo de Rafael Reis, o terceiro nesta edição.

“Aproveitámos o dia da melhor maneira. Era um objectivo entrar na fuga, estava a três minutos na geral e tínhamos que assegurar alguma coisa. Correu-nos bem. Aproveitámos o trabalho de outras equipas, que tiveram ainda mais interesse do que nós, soubemos ser frios e calculistas e tendo o Mendonça na fuga comigo foi muito mais fácil do que na Arrábida”, disse Rafael Reis.

Com este triunfo do ciclista da Efapel, Alejandro Marque (Atum General/Tavira) perdeu a liderança e ficou a 28 segundos do primeiro lugar. Quanto a Amaron Antunes (W52/F.C. Porto Reconco) é terceiro, a 33 segundos do camisola amarela.

Rafael Reis também lidera a classificação por pontos. Bruno Silva é o “rei” da montanha e Abner González da juventude. Por equipas a Efapel mantém-se na primeira posição.

Quanto ao brigantino Ricardo Vilela, ciclista da W52/F.C. Porto Reconco ficou na 14ª posição e é 7º na classificação geral, está a 1m16 s de Rafael Reis.

A oitava etapa parte amanhã de Bragança rumo à Serra do Larouco em Montalegre. Trata-se de uma tirada de 160,7 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.