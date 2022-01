Rebordelo assume liderança do campeonato distrital de futebol

A jornada 12 da Divisão de Honra Pavimir, a primeira da segunda volta do campeonato e a primeira de 2022, ficou marcada pelo adiamento de dois jogos devido à covid-19. As partidas Bragança – Vimioso e GD Sendim – Vila Flor SC não se realizaram, há jogadores infectados com o novo coronavírus nos plantéis do Vimioso e Vila Flor SC.

Quem aproveitou para assumir a liderança foi o Rebordelo que venceu o dérbi concelhio, 3-1 frente ao F.C. Vinhais.

Maki Miranda, João Quintã e Michael Governor apontaram os golos do Rebordelo e Paulinho marcou o único tento dos vinhaenses. O avançado reforçou a linha de ataque e está de regresso ao F.C. Vinhais.

Na jornada 12 destaque para a goleada à moda antiga do Carção ao F.C. Carrazeda, 11-0 foi o resultado final. Boris assinou um poker, Nuno Machado bisou, Micoli também apontou dois golos e Diogo Moura também marcou.

O Grupo Desportivo Mirandês conseguiu um triunfo por 0-3 no terreno do Argozelo com golos de Diogo e Cleyson, que bisou.

Quanto aos Estudantes Africanos arrecadaram três pontos na viagem a Torre de Moncorvo, 1-2 foi o resultado alcançado.

