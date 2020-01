Rebordelo lidera isolado após jornada de goleadas

Diego, Alva, Bello, Júnior, Nahuel, Augustin e Enzo, que bisou, marcaram para a formação de Miranda do Douro. Foi a segunda vitória consecutiva da equipa treinada por Duarte Fernandes.

E no topo da tabela classificativa o Rebordelo isolou-se na liderança, com 25 pontos, após o triunfo por duas bolas a uma no reduto do Grupo Desportivo Sendim.

Adriel bisou, lidera a lista de melhores marcadores do campeonato com 15 golos, e foi mais uma vez decisivo na formação do Rebordelo, tal como Rangel que fez as duas assistências para golo.

Já os Estudantes Africanos venceram o Carção por 1-0. Alex Soares resolveu para a equipa treinada por Carlos Garcia, o técnico que foi expulso do banco. No Carção foi reforçado o ataque com Felipe Soares. Trata-se do regresso do avançado, de 22 anos, depois de ter iniciado a época no Infesta.

Quanto ao Argozelo voltou aos triunfos, depois da derrota caseira com o Vimioso por 2-5. A formação de Lopes da Silva derrotou o Vila Flor SC por 2-4 com golos de Michel, Michel Camargos, Litcha e Patrick. Já PP apontou os dois tentos dos vilaflorenses.

Em Macedo de Cavaleiros, os locais venceram o Vilariça por três golos sem resposta rubricados por Edra, Mantorras e João Paulo Vaz.